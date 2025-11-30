Familiärer Pyramidenanschub in Niedersaida: Ein Zeichen der Gemütlichkeit

Nicht immer sind es Kommunen, die Pyramiden aufstellen. In Niedersaida führt diese Tradition eine Familie durch. Dabei helfen alle mit und feiern gemeinsam mit den Nachbarn den Advent.

Überall in Mittelsachsen und dem Erzgebirge zieren Pyramiden die Städte und Gemeinden. Liebevoll ist der erzgebirgische Adventsschmuck aufgestellt. Ihr Licht erhellt die Dunkelheit, gibt Hoffnung und Zuversicht. Bevor jedoch die Lichter leuchten und die Figuren sich drehen, muss die Pyramide angeschoben werden, so der Brauch. Das ist das... Überall in Mittelsachsen und dem Erzgebirge zieren Pyramiden die Städte und Gemeinden. Liebevoll ist der erzgebirgische Adventsschmuck aufgestellt. Ihr Licht erhellt die Dunkelheit, gibt Hoffnung und Zuversicht. Bevor jedoch die Lichter leuchten und die Figuren sich drehen, muss die Pyramide angeschoben werden, so der Brauch. Das ist das...