Familienfest auf dem Freiberger Schlossplatz: Trotz dreimal Regen mehr Besucher als 2024

Freiberg
Die Blaulichtmeile und die XXL-Spiel- und Sportgeräte haben Besucher beim Familienfest begeistert. Auch viele Vereine haben sich ins Zeug gelegt.
XXL-Hochseilgarten, Riesentrampolin und ein Dschungel-Hindernislauf: An Action hat es beim Familienfest der Wohnungsgenossenschaft (WG) Freiberg am Samstag nicht gefehlt. Zahlreiche Vereine haben sich beteiligt. So hatte die HSG Freiberg eine elektronische Toranlage mit Geschwindigkeitsmessung dabei, der BSC Freiberg bot XXL-Fußballdart an. Mehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.