Familienfest auf dem Freiberger Schlossplatz: Trotz dreimal Regen mehr Besucher als 2024

Die Blaulichtmeile und die XXL-Spiel- und Sportgeräte haben Besucher beim Familienfest begeistert. Auch viele Vereine haben sich ins Zeug gelegt.

XXL-Hochseilgarten, Riesentrampolin und ein Dschungel-Hindernislauf: An Action hat es beim Familienfest der Wohnungsgenossenschaft (WG) Freiberg am Samstag nicht gefehlt. Zahlreiche Vereine haben sich beteiligt. So hatte die HSG Freiberg eine elektronische Toranlage mit Geschwindigkeitsmessung dabei, der BSC Freiberg bot XXL-Fußballdart an.