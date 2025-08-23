Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Freiberg
Familienfest auf dem Freiberger Schlossplatz: Trotz dreimal Regen mehr Besucher als 2024
Von Cornelia Schönberg, Eckardt Mildner
Die Blaulichtmeile und die XXL-Spiel- und Sportgeräte haben Besucher beim Familienfest begeistert. Auch viele Vereine haben sich ins Zeug gelegt.

XXL-Hochseilgarten, Riesentrampolin und ein Dschungel-Hindernislauf: An Action hat es beim Familienfest der Wohnungsgenossenschaft (WG) Freiberg am Samstag nicht gefehlt. Zahlreiche Vereine haben sich beteiligt. So hatte die HSG Freiberg eine elektronische Toranlage mit Geschwindigkeitsmessung dabei, der BSC Freiberg bot XXL-Fußballdart an. Mehr...
