Familienführung in Schloss & Park Pillnitz: Wenn die Sonne untergeht, wird es spannend

Am Samstag lädt Schloss & Park Pillnitz ab 18.15 Uhr zur Familienführung „Pillnitzer Lichter“ ein. Warum es an diesem Abend spannend wird.

Pillnitz.

Wenn am Samstag, 22. März, die Sonne untergeht, wird es in Schloss & Park Pillnitz spannend: Ab 18.15 Uhr taucht bei der Familienführung „Pillnitzer Lichter“ im Schein von Taschenlampen und Lampions manches auf, was sich am Tag verborgen hält. Der Rundgang führt durch den Schlosspark, ins Palmenhaus, in die Keller des Neuen Palais und die katholische Kapelle. In der Kapelle bergen alte Fresken ein Geheimnis. Die Führung eignet sich für Kinder ab 6 Jahren. Taschenlampen und Lampions (nur mit elektrischer Beleuchtung) müssen mitgebracht werden. Los geht es 18.15 Uhr am Besucherzentrum „Alte Wache“. Tickets sind für 19, ermäßigt 17 Euro, für Kinder bis 16 Jahre für 10 Euro online unter www.schlosspillnitz.de erhältlich. (fp)