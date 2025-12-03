Familienzauber im Freiberger Theater: Das Sams und die Magie des Advents

Am 7. Dezember. 14 und 17 Uhr kehrt das Sams in einer Familienvorstellung ins Freiberger Theater zurück. Bereits am Nikolaustag, 19.30 Uhr gibt es die Premiere „Der Waffenschmied“.
Der zweite Advent steht am Sonntag, 7. Dezember, im Freiberger Theater ganz im Zeichen des diesjährigen Wintermärchens. Am Sonntag kommt in zwei Familienvorstellungen 14 Uhr und 17 Uhr das Sams in Paul Maars beliebtem Kinderbuchklassiker „Eine Woche voller Samstage“ (Foto) auf die Bühne des Freiberger Theaters zurück. Peter Kube hat diese Geschichte, in der der schüchterne Herr Taschenbier durch das unorthodoxe Verhalten des Sams lernt, die Probleme des Alltags zu meistern, mit augenzwinkerndem Humor inszeniert. Pünktlich zum Nikolaustag feiert das Mittelsächsische Theater am 6. Dezember, 19.30 Uhr seine nächste Premiere auf der Bühne des Freiberger Theaters. Albert Lortzings Komische Oper „Der Waffenschmied“ ist eine Farce über Selbstbehauptung, Überforderung und die Absurdität einer Welt, die immer mehr an Prinzipien festhält. (fp)