Fassade der alten Unibibliothek in Freiberg mit 40 Graffiti beschmiert

Die Polizei hat unter anderem ein Hakenkreuz dokumentiert. Die Ermittlungen laufen.

Über das Wochenende ist die Fassade der alten Universitätsbibliothek an der Agricolastraße in Freiberg mit 40 Graffiti besprüht worden. Wie die Polizei mittelte, hinterließen Unbekannte am Freitag zwischen 15 und 23 Uhr ein rotes Hakenkreuz, 55 mal 55 Zentimeter im Ausmaß, sowie einen roten Schriftzug (1,40 mal 55 Zentimeter). Am...