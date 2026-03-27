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Viele Briefumschläge, die ich mir hoffentlich nie zurück wünsche.
Viele Briefumschläge, die ich mir hoffentlich nie zurück wünsche. Foto: Ellis Kupfer
Viele Briefumschläge, die ich mir hoffentlich nie zurück wünsche.
Viele Briefumschläge, die ich mir hoffentlich nie zurück wünsche. Foto: Ellis Kupfer
Meinung
Freiberg
Fasten-Tagebuch: Die höheren Mächte informieren
Redakteur
Von Ellis Kupfer
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Am 27. Tag meines Besitzfastens reflektiere ich meine Abneigung gegenüber dem Vorbereiten und Versenden von Briefen. Was kann ich tun, damit mir das in Zukunft erspart bleibt?

Am 27. Tag meines Besitzfastens gebe ich eine Vielzahl an ungenutzten Briefumschlägen weiter und hoffe, dass ich mich so kosmisch für alle Zeiten von der Pflicht befreie, Briefe schreiben zu müssen.
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