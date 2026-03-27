Fasten-Tagebuch: Die höheren Mächte informieren

Am 27. Tag meines Besitzfastens reflektiere ich meine Abneigung gegenüber dem Vorbereiten und Versenden von Briefen. Was kann ich tun, damit mir das in Zukunft erspart bleibt?

Am 27. Tag meines Besitzfastens gebe ich eine Vielzahl an ungenutzten Briefumschlägen weiter und hoffe, dass ich mich so kosmisch für alle Zeiten von der Pflicht befreie, Briefe schreiben zu müssen. Am 27. Tag meines Besitzfastens gebe ich eine Vielzahl an ungenutzten Briefumschlägen weiter und hoffe, dass ich mich so kosmisch für alle Zeiten von der Pflicht befreie, Briefe schreiben zu müssen.