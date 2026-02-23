MENÜ
Man muss nicht immer Platz für Gemüse haben. Bild: Ellis Kupfer
Man muss nicht immer Platz für Gemüse haben. Bild: Ellis Kupfer
Meinung
Freiberg
Fasten-Tagebuch: Kein Herz für Artischocken
Redakteur
Von Ellis Kupfer
Am 4. Tag meines Besitzfastens steht es fest: der Teelichtträger in Artischockenform und ich gehen ab heute getrennte Wege. Es wird der sinnvolle Abschluss einer halbherzigen Liebe.

Ich bin begeisterter Sucher von schönen Dingen in kostenlosen Mitnehm-Regalen oder -Kisten. Ich nehme mir die Zeit, schaue, was ich finden kann, prüfe die Gegenstände auf Herz und Nieren, spinne Ideen in meinem Kopf, was ich mit der neuen Errungenschaft anstelle und freue mich des Lebens, wenn ich Zuhause ankomme und mein Plan aufgeht. So war...
