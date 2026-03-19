Fasten-Tagebuch: Keine Geschichte

Freiberg
Am 22. Tag meines Besitzfastens widme ich mich einem Wirrwarr aus Kabeln, das ganz ohne Ästhetik oder Schönheit auskommt. Ich bemerke: Nicht alles hängt mir am Herzen.
Mein heutiges Besitzfasten widmet sich einem Wirrwarr aus Kabeln und einer Lichterkette, die schon seit geraumer Zeit nicht mehr leuchtet. Das Durcheinander passte leider perfekt in eine Kiste meines Wohnzimmerschrankes - vor aller Augen versteckt, lagerte ich dort schon häufig Dinge, die ich nicht mehr brauchte, aber nicht weggeben wollte. Doch...
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