Fasten-Tagebuch: Meine Laterne geht ohne mich

Freiberg
Der 3. Tag meines Besitzfastens läutet das Ende einer Lichtgestalt ein, die nie dorthin gehörte, wo ich sie hielt. Ab heute scheint sie nicht mehr für mich.
Es werde Licht, vor allem abends. Am allerliebsten nicht grell von oben hinab, sondern als warme Flut, die ebenerdig den Raum erhellt. Dieser Präferenz folgend, fanden bereits viele kleine, inzwischen auch gut verteilte Lichtquellen ihren Weg in meine Wohnung. Darunter auch eine, die leider nie ganz mithalten konnte.
