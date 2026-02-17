Fasten-Tagebuch: Mit jedem Tag weniger Ballast

Es ist so weit: All der jahrelang sorgfältig zusammengesuchte Ballast wächst mir über den Kopf. Wie kann ich all das loslassen?

Wer die Welt in Jäger und Sammler teilt, ordnet mich den Sammlern zu - und zwar den richtig guten. Ich wohne nun seit knapp drei Jahren alleine in meiner Wohnung in Mittelsachsen, und inzwischen ist sie mein ganz persönliches Museum geworden. Sorgfältig ausgewählt, ansprechend präsentiert und mit einer dünnen Staubschicht versehen, findet...