Feierstunde: Kalender „Freiberger Bilder“ erlebt seine 30. Auflage

Ein Vater-Sohn-Gespann hält seit drei Jahrzehnten Impressionen aus der Silberstadt in Kalendern fest. Das Jubiläum wird jetzt gefeiert.

Am Donnerstag, 27. November, wird bei der „Freien Presse“ am Obermarkt in Freiberg ein besonderes Jubiläum gefeiert - die 30. Auflage der „Freiberger Bilder“. Vor drei Jahrzehnten hatte der Freiberger Autor und Fotograf Joachim Link begonnen, Kalender mit Motiven aus der Silberstadt herauszugeben. Seit ein paar Jahren unterstützt ihn... Am Donnerstag, 27. November, wird bei der „Freien Presse“ am Obermarkt in Freiberg ein besonderes Jubiläum gefeiert - die 30. Auflage der „Freiberger Bilder“. Vor drei Jahrzehnten hatte der Freiberger Autor und Fotograf Joachim Link begonnen, Kalender mit Motiven aus der Silberstadt herauszugeben. Seit ein paar Jahren unterstützt ihn...