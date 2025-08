Felix Banaszak in Freiberg: Grünen-Co-Chef sucht Gespräch mit Bürgern

Der prominente Politiker besucht die Silberstadt und möchte dabei mit den Menschen in den Austausch kommen.

Am Montag um 17.30 Uhr lädt Felix Banaszak, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, alle Interessierten in Freiberg und Umgebung zu einem Gespräch in der Rösterei Momo ein. Darüber informiert Grünen-Stadtrat Johannes Brink. Unter dem Motto „Ihr stellt die Fragen – wir übernehmen die Rechnung!“ soll es zu Gesprächen mit den...