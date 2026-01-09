Feuer in Niederbobritzsch: Zwei Frauen verletzt, Ursache unklar

Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Niederbobritzsch sorgt für Aufsehen. Zwei Frauen wurden verletzt, als Kleidungsstücke Feuer fingen. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Niederbobritzsch sind am Donnerstagnachmittag zwei Bewohnerinnen verletzt worden. In einem Raum des Hauses an der Hauptstraße waren gegen 15.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache Kleidungsstücke in Brand geraten, teilte ein Polizeisprecher mit. Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Zwei...