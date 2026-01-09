MENÜ
Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstag in Niederbobritzsch.
Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstag in Niederbobritzsch.
Freiberg
Feuer in Niederbobritzsch: Zwei Frauen verletzt, Ursache unklar
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Niederbobritzsch sorgt für Aufsehen. Zwei Frauen wurden verletzt, als Kleidungsstücke Feuer fingen. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Niederbobritzsch sind am Donnerstagnachmittag zwei Bewohnerinnen verletzt worden. In einem Raum des Hauses an der Hauptstraße waren gegen 15.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache Kleidungsstücke in Brand geraten, teilte ein Polizeisprecher mit. Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Zwei...
