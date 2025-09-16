Feuerteufel in Freiberg: Sieben Mülltonnenbrände in einer Nacht

Freiberg
In der Nacht von Montag zu Dienstag ist an mehreren Stellen im Freiberger Stadtgebiet Papiermüll in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt.
Feuerteufel haben in der Nacht von Montag zu Dienstag in Freiberg ihr Unwesen getrieben. In der Straße der Einheit und am Mühlteich sowie in der Paul-Müller-Straße wurden mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt.
