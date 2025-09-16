Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Freiberg haben sieben Müllcontainer an verschiedenen Stellen gebrannt.
In Freiberg haben sieben Müllcontainer an verschiedenen Stellen gebrannt. Bild: Marcel Schlenkrich
In Freiberg haben sieben Müllcontainer an verschiedenen Stellen gebrannt.
In Freiberg haben sieben Müllcontainer an verschiedenen Stellen gebrannt. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Feuerteufel in Freiberg: Sieben Mülltonnenbrände in einer Nacht
Von Cornelia Schönberg, Marcel Schlenkrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht von Montag zu Dienstag ist an mehreren Stellen im Freiberger Stadtgebiet Papiermüll in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt.

Feuerteufel haben in der Nacht von Montag zu Dienstag in Freiberg ihr Unwesen getrieben. In der Straße der Einheit und am Mühlteich sowie in der Paul-Müller-Straße wurden mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:42 Uhr
2 min.
Berlin: Länder können nicht mehr für Deutschlandticket geben
Was kostet das Deutschlandticket ab Januar? Diese Frage soll sich nach Vorstellung von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) heute in München klären. (Symbolbild)
Berlins Verkehrssenatorin Bonde stellt in einem Interview klar: Die Länder werden nicht mehr für das Deutschlandticket zahlen. Was das für die Fahrgäste und den Ticketpreis bedeuten könnte.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
28.08.2025
1 min.
Brand in Freiberg: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus
Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.
Im Industriegebiet Muldenhütten ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Marcel Schlenkrich
12.09.2025
3 min.
Alarm in der Freiberger Innenstadt: Feuerwehr rettet Hund aus Brand-Wohnung
Ein Hund wird von dem Freiberger Feuerwehrmann Johannes Mocke mit Wasser versorgt.
Bei einem Großeinsatz in Freiberg traf die Feuerwehr in einer Brandwohnung auf einen Hund. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht erreichbar.
Cornelia Schönberg
09:43 Uhr
4 min.
Verbraucher kaufen mehr Immobilien - doch die Zinsen steigen
Die Nachfrage nach Eigenheimen wächst wieder. (Archivbild)
Ob Eigenheim oder Wohnung: Mehr und mehr private Käufer wagen sich wieder an den Traum von den eigenen vier Wänden. Doch bei den Kreditzinsen geht es aufwärts. Die Marke von vier Prozent rückt näher.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel