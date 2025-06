Feuerwehr Niederbobritzsch: Eine Familie, vier Generationen und die Leidenschaft für das Ehrenamt

Wenn der Pieper geht, steht die Familie Butter bereit – seit Generationen brennt das Feuer der Leidenschaft für die Feuerwehr in Niederbobritzsch.

Wenn der Pieper geht und einen Feuerwehreinsatz meldet, ist Familie Butter zur Stelle. Die ganze Familie ist in irgendeiner Form mit der Feuerwehr Niederbobritzsch verbunden. „Es steckt, an und die Kinder sind von Beginn an dabei“, sagt Vater Jens Butter, der selbst 1987 über die AG Junge Brandschutzhelfer zur Feuerwehr kam und heute im...