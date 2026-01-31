Feuerwehreinsatz bei Brand-Erbisdorf: Auto brennt völlig aus

Zu einem Autobrand sind die freiwilligen Feuerwehren Langenau und Oberreichenbach am Samstagvormittag ausgerückt. Was war die Urschae?

Ein Autobrand bei Langenau hat am Samstagvormittag die freiwilligen Feuerwehren Langenau und Oberreichenbach auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte wurden genau 8.59 Uhr alarmiert. Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, stand der Mercedes C-Klasse bereits in Vollbrand. Die Feuerwehrleute löschten den Brand. Die beiden Insassen des Wagens...