Ein Mercedes brannte am Samstagvormittag bei Langenau, Stadtteil von Brand-Erbisdorf, aus. Bild: Schlenkrich
Zu einem Autobrand bei Langenau sind die freiwilligen Feuerwehren Langenau und Oberreichenbach am Samstag ausgerückt. Bild: Marcel Schlenkrich
Bei den Autobrand war auch der Oldtimer der Freiwilligen Feuerwehr Langenau im Einsatz. Das Tanklöschfahrzeug 16/24 der Marke Magirus-Deutz aus dem Jahr 1968. Bild: Marcel Schlenkrich
Ein Mercedes brannte am Samstagvormittag bei Langenau, Stadtteil von Brand-Erbisdorf, aus. Bild: Schlenkrich
Zu einem Autobrand bei Langenau sind die freiwilligen Feuerwehren Langenau und Oberreichenbach am Samstag ausgerückt. Bild: Marcel Schlenkrich
Bei den Autobrand war auch der Oldtimer der Freiwilligen Feuerwehr Langenau im Einsatz. Das Tanklöschfahrzeug 16/24 der Marke Magirus-Deutz aus dem Jahr 1968. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Feuerwehreinsatz bei Brand-Erbisdorf: Auto brennt völlig aus
Redakteur
Von Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
Zu einem Autobrand sind die freiwilligen Feuerwehren Langenau und Oberreichenbach am Samstagvormittag ausgerückt. Was war die Urschae?

Ein Autobrand bei Langenau hat am Samstagvormittag die freiwilligen Feuerwehren Langenau und Oberreichenbach auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte wurden genau 8.59 Uhr alarmiert. Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, stand der Mercedes C-Klasse bereits in Vollbrand. Die Feuerwehrleute löschten den Brand. Die beiden Insassen des Wagens...
