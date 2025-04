Fiese Masche auf dem Parkdeck am Kaufland in Freiberg: Frau wird bestohlen - und sie ist nicht die Einzige

Im und am Einkaufszentrum am Bebelplatz gab es in jüngster Zeit mehrere Fälle von Diebstahl. Eine Betroffene will andere warnen und erzählt, wie sie abgelenkt worden ist. Was sagt Kaufland dazu?

Erst dachte sie, sie sei ein Schussel. Wo sind die 200 Euro hin, die sie im Portmonee hatte? Dann aber setzte sich für Sabine K.* ein Bild zusammen. Es war ein Donnerstag und eigentlich alles wie immer. Die 72-Jährige wohnt im Freiberger Umland. Die Geschichte ist ihr unangenehm. Dabei hätte sie jedem passieren können. Um andere zu...