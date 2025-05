Filteranlage in Halsbrücker Firma in Brand geraten

Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen, die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Halsbrücke.

Die Feuerwehr musste am Sonntagvormittag in Halsbrücke ausrücken. Schon von den Ortseingängen aus war eine starke Rauchentwicklung und beißender Geruch wahrnehmbar. Was war geschehen? Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitteilte, war in einer Firma an der Krummenhennersdorfer Straße eine Filteranlage in Brand geraten. Die Kameraden mehrerer freiwilliger Feuerwehren kamen zum Einsatz und brachten das Feuer unter Kontrolle. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 7500 Euro geschätzt. Personen kamen demnach nicht zu Schaden. (fp)