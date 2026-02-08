MENÜ
  Flucht vor der Polizei, Vergewaltigung und Doping - diese Verfahren beschäftigen das Freiberger Amtsgericht

Blick in einen Verhandlungssaal im Amtsgericht Freiberg.
Blick in einen Verhandlungssaal im Amtsgericht Freiberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Flucht vor der Polizei, Vergewaltigung und Doping - diese Verfahren beschäftigen das Freiberger Amtsgericht
Von Steffen Jankowski
0:00 Anhören

In der Woche ab dem 9. Februar 2026 stehen im Amtsgericht Freiberg wieder mehrere Strafverfahren zur Verhandlung. Hier eine Auswahl.

Montag ab 9.30 Uhr: Der Angeklagte soll im September 2024 mehrfach ohne Fahrerlaubnis gefahren sein. In einem Fall soll er dabei mit dem Pkw unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln und mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet sein.
