Menschen vor allem aus Syrien erhalten in Deutschland subsidiären Schutz, auch wenn sie nicht asylberechtigt sind.
Menschen vor allem aus Syrien erhalten in Deutschland subsidiären Schutz, auch wenn sie nicht asylberechtigt sind.
Freiberg
Flüchtlinge dürfen keine Angehörigen nach Mittelsachsen holen
Von Jan Leißner
Noch 2024 durften vor allem Menschen aus Syrien insgesamt 50 Kinder und Ehegatten nachholen. Diese Möglichkeit ist nun per Gesetz unterbunden worden.

Die in Mittelsachsen aufgenommenen Ausländer, die in Deutschland den subsidiären Schutzstatus genießen, dürfen keine Familienangehören mehr nachholen. Ein Gesetz zur Aussetzung des Familiennachzugs ist am 24. Juli in Kraft getreten. Betroffen von der Regelung sind vor allem Menschen aus Syrien. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind im Jahr...
