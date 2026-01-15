Flyer verteilen auf der Simson: In Bobritzsch-Hilbersdorf gibt es Wahlkampf ohne angezogene Handbremse

Bobritzsch-Hilbersdorf. René Straßberger tritt zur Bürgermeisterwahl wieder an. Im Interview spricht er über Pläne, Überraschungen und wie die Wirtschaft in Bobritzsch-Hilbersdorf wächst.

Freie Presse: Herr Straßberger, wie war das für Sie, als Sie im April 2019 das Amt des Bürgermeisters von Bobritzsch-Hilbersdorf von Volker Haupt übernahmen?