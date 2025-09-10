Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Sorgenkind in Freiberg: Die Grund- und Oberschule „Clemens Winkler“.
Ein Sorgenkind in Freiberg: Die Grund- und Oberschule „Clemens Winkler“. Bild: Wieland Josch/Archiv
Ein Sorgenkind in Freiberg: Die Grund- und Oberschule „Clemens Winkler“.
Ein Sorgenkind in Freiberg: Die Grund- und Oberschule „Clemens Winkler“. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Frage an die Kandidaten im Oberbürgermeister-Wahlkampf: Hat Freiberg zu viele Kitas?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was tun, wenn Kitas nicht voll ausgelastet sind? Sollte an den Schulen länger gemeinsam gelernt werden? Bei den Antworten der OB-Kandidaten ergeben sich auch unerwartete Allianzen.

Für das Freiberger Stadtgebiet weist die Stadtverwaltung 17 Kindertagesstätten aus. Zu Zeiten des „Babybooms“ vor rund zehn Jahren wurde es in den Einrichtungen schon mal eng. Mittlerweile hat sich die Situation etwas verändert. In den Kitas ist durchaus Platz vorhanden. Doch Schließungen einzelner Kitas oder Zusammenlegungen, so die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
5 min.
Wirtschaft, Handel, Ortsumgehung: Erstmals diskutieren die fünf Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg miteinander
Clemens Kräher vom Gewerbeverein und die OB-Kandidaten von Freiberg: Christian Pudack, Philipp Preißler, Steve Ittershagen, Jens Uhlemann und Stefan Krinke (v.l.).
Der Freiberger Gewerbeverein hatte die Kandidaten zur Diskussion ins Freiberger Tivoli eingeladen. Handel und Gewerbegebiete standen dabei im Mittelpunkt. Welche neuen Vorschläge wurden gemacht?
Wieland Josch
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
27.08.2025
3 min.
Wie weiter mit dem Tivoli in Freiberg? Kommt ein Hotelneubau? Kandidaten zur OB-Wahl machen Vorschläge
Der große Saal des Konzert- und Ballhauses Tivoli in Freiberg.
Das altehrwürdige Tivoli gehört fest zu Freiberg. Allerdings gibt es jetzt neue Ideen zur Betreiberform. Und wie sehen die fünf OB-Kandidaten einen Hotelneubau gleich nebenan?
Wieland Josch
Mehr Artikel