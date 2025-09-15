Frage an die OB-Kandidaten in Freiberg: Braucht die Silberstadt ein Klimaschutzkonzept?

Freiberg
Im Januar 2021 hat der Freiberger Stadtrat die Erarbeitung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Wie bewerten die Bewerber auf den Chefposten im Freiberger Rathaus das Anliegen?
Freiberg braucht weder ein Klimaschutzkonzept noch einen entsprechenden Manager. Dieser Ansicht sind zumindest zwei der fünf Oberbürgermeister-Kandidaten: Steve Ittershagen (CDU) und Jens Uhlemann (AfD). „Das wäre nur eine weitere Stelle in der Verwaltung, die Geld kostet und Konzepte schreibt, ohne dass dadurch ein einziger Baum mehr...
