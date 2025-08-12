Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Soll Freiberg radfahrerfreundlicher werden? Eine Frage, viele Antworten.
Soll Freiberg radfahrerfreundlicher werden? Eine Frage, viele Antworten. Bild: Wieland Josch
Soll Freiberg radfahrerfreundlicher werden? Eine Frage, viele Antworten.
Soll Freiberg radfahrerfreundlicher werden? Eine Frage, viele Antworten. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Fragen an die fünf Kandidaten zur Oberbürgermeister-Wahl: Braucht Freiberg mehr Radwege?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In punkto Radfahrerfreundlichkeit gibt es in der Silberstadt noch Luft nach oben. Was wollen die fünf OB-Kandidaten im Falle ihrer Wahl daran verbessern? Die „Freie Presse“ fragte nach.

Die Radschutzstreifen entlang des Meißner Rings sind weitgehend verschwunden. In Freiberg gehören Radwege generell zu den selteneren Erscheinungen, auch wenn man über Radwanderwege gut im Umland vernetzt ist. Neue sollen hinzukommen, etwa der Mulderadweg. Wie sehen die fünf Kandidaten um das Oberbürgermeisteramt dieses Thema? Was wollen sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
29.07.2025
4 min.
Gemeindewahlausschuss zur Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg: Wurden alle Bewerber zugelassen?
Steve Ittershagen, Stefan Krinke, Philipp Preißler, Christian Pudack, Jens Uhlemann (v. l.).
Acht Wochen lang konnten Wahlvorschläge für Bewerber um das Oberbürgermeisteramt der Stadt Freiberg eingereicht werden. Nun hat der Wahlausschuss über deren Gültigkeit und Zulassung beschlossen.
Wieland Josch
16.07.2025
2 min.
Fünf Bewerber für die Wahl zum Oberbürgermeister von Freiberg: Wann werden sie offiziell zu Kandidaten?
Udo Neie ist Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses von Freiberg.
Noch mehr als zwei Monate dauert es bis zur Neuwahl eines Stadtoberhauptes für Freiberg. Bislang wollen fünf Männer den Posten. Können noch mehr Bewerber dazukommen?
Wieland Josch
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel