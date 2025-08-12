Fragen an die fünf Kandidaten zur Oberbürgermeister-Wahl: Braucht Freiberg mehr Radwege?

In punkto Radfahrerfreundlichkeit gibt es in der Silberstadt noch Luft nach oben. Was wollen die fünf OB-Kandidaten im Falle ihrer Wahl daran verbessern? Die „Freie Presse“ fragte nach.

Die Radschutzstreifen entlang des Meißner Rings sind weitgehend verschwunden. In Freiberg gehören Radwege generell zu den selteneren Erscheinungen, auch wenn man über Radwanderwege gut im Umland vernetzt ist. Neue sollen hinzukommen, etwa der Mulderadweg. Wie sehen die fünf Kandidaten um das Oberbürgermeisteramt dieses Thema? Was wollen sie... Die Radschutzstreifen entlang des Meißner Rings sind weitgehend verschwunden. In Freiberg gehören Radwege generell zu den selteneren Erscheinungen, auch wenn man über Radwanderwege gut im Umland vernetzt ist. Neue sollen hinzukommen, etwa der Mulderadweg. Wie sehen die fünf Kandidaten um das Oberbürgermeisteramt dieses Thema? Was wollen sie...