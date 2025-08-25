Fragen an Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg: Welche drei Emojis haben Sie für Freiberg, Herr Ittershagen?

Für unseren Fragebogen zur Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg treffen wir uns mit den Kandidaten an ihren Lieblingsorten. Steve Ittershagen schlug die Haldenlandschaft „Alte Elisabeth“ vor.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt und warum haben sie ihn für das Treffen gewählt? Alles kommt vom Bergwerk her. Die „Alte Elisabeth“ ist einer meiner Lieblingsplätze in Freiberg. Sie verkörpert, was es an historischer Entwicklung hier gab und das bildet das Fundament unserer Stadt.