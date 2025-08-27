Fragen an Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg: Wie nennen Sie die Stadt, Herr Preißler?

Freiberg
Für unseren Fragebogen zur Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg treffen wir uns mit den Kandidaten an ihren Lieblingsorten. Philipp Preißler schlug den Tierpark vor. Hier findet er Entspannung.
Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt, und warum haben Sie ihn für das Treffen gewählt? Der Tierpark, weil er Familienfreundlichkeit und generationengerechte Stadt für mich am besten repräsentiert. Der Eintritt ist kostenfrei.
