Fragen an Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg: Wie nennen Sie die Stadt, Herr Pudack?

Freiberg
Für unseren Fragebogen zur Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg treffen wir uns mit den Kandidaten an ihren Lieblingsorten. Christian Pudack schlug den Försterberg vor. Hier findet er Entspannung.
Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt und warum haben sie ihn für das Treffen gewählt? Der Försterberg gehört zu meiner Joggingstrecke. Es ist sehr ruhig hier und läuft sich sehr gut.
