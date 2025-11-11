Frauenpower von Chemnitz bis Freiberg: Soroptimistinnen senden starkes Signal von Sachsens Zukunftskonferenz

Freiberg
Soroptimistinnen aus Freiberg trafen in Chemnitz mit anderen aus ganz Deutschland zusammen, um über Zukunft, Verantwortung und Vernetzung zu sprechen. Was bringt das der Region?
Chemnitz war am Wochenende Schauplatz einer deutschlandweiten Zukunftskonferenz von Soroptimist International Deutschland. Auch in Freiberg hat der Club einen Ableger mit gut zwei Dutzend Mitgliedern. Die Clubschwestern Anett Randt und und Jacqueline Sievers-Beck waren bei der Konferenz dabei und haben Impulse mitgebracht.
