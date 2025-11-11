Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Frauenpower von Chemnitz bis Freiberg: Soroptimistinnen senden starkes Signal von Sachsens Zukunftskonferenz

Anett Randt (l.) und Jacqueline Sievers-Beck aus Freiberg bei der Zukunftskonferenz in Chemnitz.
Anett Randt (l.) und Jacqueline Sievers-Beck aus Freiberg bei der Zukunftskonferenz in Chemnitz. Bild: Hussel
Anett Randt (l.) und Jacqueline Sievers-Beck aus Freiberg bei der Zukunftskonferenz in Chemnitz.
Anett Randt (l.) und Jacqueline Sievers-Beck aus Freiberg bei der Zukunftskonferenz in Chemnitz. Bild: Hussel
Freiberg
Frauenpower von Chemnitz bis Freiberg: Soroptimistinnen senden starkes Signal von Sachsens Zukunftskonferenz
Von Elke Hussel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Soroptimistinnen aus Freiberg trafen in Chemnitz mit anderen aus ganz Deutschland zusammen, um über Zukunft, Verantwortung und Vernetzung zu sprechen. Was bringt das der Region?

Chemnitz war am Wochenende Schauplatz einer deutschlandweiten Zukunftskonferenz von Soroptimist International Deutschland. Auch in Freiberg hat der Club einen Ableger mit gut zwei Dutzend Mitgliedern. Die Clubschwestern Anett Randt und und Jacqueline Sievers-Beck waren bei der Konferenz dabei und haben Impulse mitgebracht.
