Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Frühjahr zeigen die neu angelegten Flächen, wozu sie da sind.
Im Frühjahr zeigen die neu angelegten Flächen, wozu sie da sind. Bild: Eckardt Mildner
Im Frühjahr zeigen die neu angelegten Flächen, wozu sie da sind.
Im Frühjahr zeigen die neu angelegten Flächen, wozu sie da sind. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Frauenstein: Das soll auf den neuen Flächen vom Burkersdorfer Spielplatz entstehen
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus Pflastersteinen und Beton wurden solide Untergründe angelegt. Im Frühjahr können sich alle Spielplatzbesucher über neue Spielmöglichkeiten freuen.

Es hat sich etwas getan auf dem Spielplatz „Am Gagenbusch“ im Frauensteiner Ortsteil Burkersdorf: Dort gibt es jetzt zwei Flächen aus Beton und Pflastersteinen. Etliche Burkersdorfer dürften wissen, was daraus werden soll – schließlich sind sie selbst oft diejenigen, die diesen Platz am Badeteich pflegen und weiterentwickeln.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
23.09.2025
3 min.
In Burkersdorf bei Frauenstein ist ein Bürgerwindrad geplant: Was hat es damit auf sich?
Carsten Kiesshauer (Sabowind), Kristina Witting (Wir machen Energie eG) und Jan Stoye (Egneos) nach einem Arbeitstreffen in Freiberg.
Zwei Genossenschaften im Erzgebirge wollen es Bürgern leicht machen, sich am Ertrag Erneuerbarer Energien zu beteiligen. So funktioniert ihr Modell.
Siiri Klose
09.11.2025
2 min.
Burkersdorfer starten in bewährter Manier vorfristig in die Fünfte Saison
 10 Bilder
Mit einem zünftigen bis in die Nachmittagsstunden währenden Frühschoppen haben die Narren des Frauensteiner Ortsteils den Faschingsauftakt gefeiert.
Christof Heyden
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
13:47 Uhr
2 min.
Junge Generation fühlt sich schlecht auf KI vorbereitet
Selbsteinschätzung: Mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass die eigenen KI-Fähigkeiten ausbaufähig oder schwach sind.
Die Gen Z geht mit ihren Kompetenzen hart ins Gericht: KI bietet Chancen, doch der Umgang mit dieser will gelernt sein. Bietet ein Arbeitgeber nichts an, könnte er ein Problem bekommen.
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel