Frauenstein: Das soll auf den neuen Flächen vom Burkersdorfer Spielplatz entstehen

Freiberg
Aus Pflastersteinen und Beton wurden solide Untergründe angelegt. Im Frühjahr können sich alle Spielplatzbesucher über neue Spielmöglichkeiten freuen.
Es hat sich etwas getan auf dem Spielplatz „Am Gagenbusch“ im Frauensteiner Ortsteil Burkersdorf: Dort gibt es jetzt zwei Flächen aus Beton und Pflastersteinen. Etliche Burkersdorfer dürften wissen, was daraus werden soll – schließlich sind sie selbst oft diejenigen, die diesen Platz am Badeteich pflegen und weiterentwickeln.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.