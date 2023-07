Frauenstein wählt stellvertretenden Bürgermeister neu

Einen neuen stellvertretenden Bürgermeister will der Frauensteiner Stadtrat am Montag in seiner öffentlichen Sitzung bestellen. Zuvor wird der bisherige Stellvertreter des Rathauschefs der Silbermannstadt abgewählt. Zudem befassen sich die Stadträte mit dem Kauf und dem Verkauf von Grundstücken im Stadtteil Dittersbach. Weiterhin will das...