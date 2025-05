Frauensteiner Museum bekommt Besuch aus Italien

Das Publikum darf sich auf ein deutsch-italienisches Programm freuen.

Frauenstein.

Am Sonntag bekommt das Gottfried-Silbermann-Museum in Frauenstein Besuch aus Italien. Organistin Simon Fruscella reist an, um ein Konzert zu geben. Fruscella studierte Orgel und Komposition an der Musikhochschule in Campobasso, außerdem Musikwissenschaft in Cremona und war viele Jahre pädagogisch tätig, heißt es zur Ankündigung. Sie bringe ein deutsch-italienisches Programm mit: Neben bekannten deutschen Musikern wie J. S. Bach, D. Buxtehude und G. Telemann werde sie das Publikum mit verschiedenen Stilen der italienischen Orgeltradition vertraut machen. Dazu zählten unter anderem Stücke von Giovan Battista Martini, Giacomo Puccini und Luigi Botazzo. Beginn ist 16 Uhr. Karten gibt es unter 037326 1224 oder E-Mail [email protected]. (fp)