Frauensteiner Straße in Freiberg: Hat sich die Vorfahrtsänderung bislang bewährt?

Freiberg
Auf der Frauensteiner Straße in Freiberg gilt seit Mitte Oktober eine neue Vorfahrtsregel. Nun liegt die erste Einschätzung des Ordnungsamtes vor.
Die Vorfahrtsänderung an der Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße/ Peter-Schmohl-Straße in Freiberg hat sich bislang bewährt. Das geht aus einer Antwort des Freiberger Ordnungsamtes auf eine Anfrage der „Freien Presse“ hervor. Seit der Umstellung seien keine Unfälle bekannt, teilte Amtsleiterin Jana Lützner mit. Zuvor kam es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.