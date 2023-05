Freibad Weißenborn verschiebt Saisonstart

Das Freibad Weißenborn wird dieses Jahr nicht am 27. Mai, sondern voraussichtlich erst am 2. Juni eröffnet. Bürgermeister Udo Eckert begründet die Verschiebung in einer Pressemitteilung mit einer "andauernden kühlen Witterung". Die Wassertemperatur liege aktuell unter 15 Grad Celsius, so der Rathauschef weiter. Der ursprünglich geplante...