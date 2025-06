Freibadsaison erlebt im Raum Freiberg/Flöha einen verhaltenen Start

Petrus meinte es am Wochenende nicht sonderlich gut mit den Freizeitoasen in der Region. In Erdmannsdorf kommen zum wechselhaften Wetter aber noch andere Sorgen.

Die Freibäder in der Region Freiberg/Flöha sind am Wochenende überwiegend verhalten in die Saison 2025 gestartet. „Die Wetterprognosen werden viele davon abhalten, zu uns zu kommen", kommentierte René Schneider die sehr überschaubare Anzahl an Badegästen in Weißenborn am Samstagmittag. Die Meteorologen hatten vor vereinzelten Gewittern...