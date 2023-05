Freibadsaison in Freiberg eröffnet

Das Freiberger Johannisbad ist am Sonntag in die Freibadsaison gestartet. Wie Sylvio Dienel von der Bäderbetriebsgesellschaft bestätigt, war der Saisonbeginn witterungsbedingt verschoben worden. Neben einem Sprungturm erwarten die Badegäste auch sportliche Aktivitäten wie Beachvolleyball, Klettern und Tischtennis, so der Geschäftsführer weiter....