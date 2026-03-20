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Die Akademische Buchhandlung Freiberg gedenkt zum 225. Todestag von Novalis.
Die Akademische Buchhandlung Freiberg gedenkt zum 225. Todestag von Novalis. Foto: Akademische Buchhandlung Freiberg
Die Akademische Buchhandlung Freiberg gedenkt zum 225. Todestag von Novalis.
Die Akademische Buchhandlung Freiberg gedenkt zum 225. Todestag von Novalis. Foto: Akademische Buchhandlung Freiberg
Freiberg
Freiberg: Akademische Buchhandlung erinnert an Novalis
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Zum 225. Todestag von Novalis wird am 25. März das Heft „Auf der Suche nach der blauen Blume“ vorgestellt. Eintritt ist frei.

Die Akademische Buchhandlung lädt am Mittwoch, 25. März, zu einer „Blauen Stunde“ zum 225. Todestag des Dichters Friedrich von Hardenberg, bekannt als Novalis, ein. Wie die Buchhandlung mitteilte, wird dort ab 17.30 Uhr das neu erschienene Heft „Auf der Suche nach der blauen Blume“ vorgestellt. Das Begleitheft wurde eigens zum Jubiläum...
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