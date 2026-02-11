MENÜ
Nur noch Schutt und Asche übrig: Nach dem Brand einer Mülltonne an der Silberhofstraße in Freiberg.
Nur noch Schutt und Asche übrig: Nach dem Brand einer Mülltonne an der Silberhofstraße in Freiberg. Bild: S. Le
Freiberg
Freiberg: Alle zehn Tage brennen Mülltonnen – 18 Fälle in sechs Monaten
Von Steffen Jankowski
In der Stadt Freiberg häufen sich die Brandstiftungen an Abfall- und Wertstoffbehältern. Bürger sind besorgt. Was unternehmen Polizei und Stadtverwaltung dagegen?

In der Nacht zum Mittwoch haben an der Silberhofstraße in Freiberg mehrere Sammelbehälter für Altpapier und Kartonagen gebrannt. Die Feuerwehr löschte zwar schnell. Mehrere der blauen Papiertonnen wurden erheblich beschädigt. Das Vorkommnis ist kein Einzelfall - und Einwohner fürchten angesichts der Häufung an Bränden um ihre Sicherheit.
