Freiberg: Altweibersommer in Kleinwaltersdorf erlebt 29. Auflage

Der 29. Altweibersommer findet ab Freitag am Bürgerhaus in Kleinwaltersdorf statt. Das Programm beginnt am Freitag, 17 Uhr mit der Teamvorstellung für das 16. Meppelkistenrennen. Ab 18 Uhr steigt eine Kinderdisko, ab 19 Uhr die „Nonnenhof-Party“ mit der Band Rollsplitt. Am Samstag, 11 Uhr startet die Altweibermühle mit dem Stück...