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Universitätsbibliothek der TU Bergakademie in Freiberg: Die Ausstellung „Women of Mathematics“ findet hier statt.
Universitätsbibliothek der TU Bergakademie in Freiberg: Die Ausstellung „Women of Mathematics“ findet hier statt. Foto: Wieland Josch/Archiv
Universitätsbibliothek der TU Bergakademie in Freiberg: Die Ausstellung „Women of Mathematics“ findet hier statt.
Universitätsbibliothek der TU Bergakademie in Freiberg: Die Ausstellung „Women of Mathematics“ findet hier statt. Foto: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Freiberg: Ausstellung über Mathematikerinnen aus aller Welt
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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34 Porträts, 34 Wege: Die Wanderausstellung „Women of Mathematics“ rückt Mathematikerinnen aus aller Welt in den Fokus – Eröffnung ist am 30. März in Freiberg. Eintritt frei.

Die Wanderausstellung „Women of Mathematics from Around the World“ bringt ab Ende März Mathematikerinnen aus unterschiedlichen Ländern nach Freiberg. Wie die Technische Universität Bergakademie Freiberg mitteilte, wird sie am Montag, 30. März, 17 Uhr, im Hörsaal der Universitätsbibliothek an der Winklerstraße 3 eröffnet. In der Schau...
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