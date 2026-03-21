Freiberg: Ausstellung über Mathematikerinnen aus aller Welt

34 Porträts, 34 Wege: Die Wanderausstellung „Women of Mathematics“ rückt Mathematikerinnen aus aller Welt in den Fokus – Eröffnung ist am 30. März in Freiberg. Eintritt frei.

Die Wanderausstellung „Women of Mathematics from Around the World“ bringt ab Ende März Mathematikerinnen aus unterschiedlichen Ländern nach Freiberg. Wie die Technische Universität Bergakademie Freiberg mitteilte, wird sie am Montag, 30. März, 17 Uhr, im Hörsaal der Universitätsbibliothek an der Winklerstraße 3 eröffnet. In der Schau... Die Wanderausstellung „Women of Mathematics from Around the World“ bringt ab Ende März Mathematikerinnen aus unterschiedlichen Ländern nach Freiberg. Wie die Technische Universität Bergakademie Freiberg mitteilte, wird sie am Montag, 30. März, 17 Uhr, im Hörsaal der Universitätsbibliothek an der Winklerstraße 3 eröffnet. In der Schau...