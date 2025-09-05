Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mehrere Zeugen hatten die Polizei alarmiert.
Mehrere Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Mehrere Zeugen hatten die Polizei alarmiert.
Mehrere Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Freiberg
Freiberg: Bei Streit zwischen Deutschen und Indern geht Autoscheibe zu Bruch
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die vier jungen Leute waren am Donnerstagabend auf einem Parkplatz an der Chemnitzer Straße aneinandergeraten.

Freiberg.

Ein lautstarker Streit auf einem Parkplatz an der Chemnitzer Straße in Freiberg hat am Donnerstag gegen 22.40 Uhr mehrere Zeugen veranlasst, die Polizei zu rufen. Nach ersten Erkenntnissen waren eine 22-Jährige und ein 21-Jähriger, beide deutsche Staatsangehörige) mit zwei 27 und 31 Jahre alten indischen Staatsbürgern aneinandergeraten. Es sei zu Drohgesten und Schubserei gekommen. Als die beiden Deutschen in einen VW zustiegen, um wegzufahren, habe einer der Inder eine Glasflasche geworfen, durch welche die Heckscheibe des Pkw zu Bruch ging. Der Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Als die Polizisten eintrafen, ergriffen die Inder die Flucht, wobei der 31-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. (mib)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:30 Uhr
1 min.
Striegistal: Nach Reifenplatzer zehn Autos beschädigt
An einem Sattelauflieger war ein Reifen geplatzt.
Sechs Pkw und vier Kleintransporter sind am Donnerstagabend auf der Autobahn 4 mit der Karkasse kollidiert.
Michael Brandenburg
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
31.08.2025
1 min.
Unbekannte beschädigen in Zwickau vier Autos
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.
Bei zwei Autos wurden Reifen zerstochen, je eines zerkratzt und mit Farbe besprüht.
Michael Brandenburg
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
09:59 Uhr
2 min.
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel