Freiberg: Bei Streit zwischen Deutschen und Indern geht Autoscheibe zu Bruch

Die vier jungen Leute waren am Donnerstagabend auf einem Parkplatz an der Chemnitzer Straße aneinandergeraten.

Freiberg.

Ein lautstarker Streit auf einem Parkplatz an der Chemnitzer Straße in Freiberg hat am Donnerstag gegen 22.40 Uhr mehrere Zeugen veranlasst, die Polizei zu rufen. Nach ersten Erkenntnissen waren eine 22-Jährige und ein 21-Jähriger, beide deutsche Staatsangehörige) mit zwei 27 und 31 Jahre alten indischen Staatsbürgern aneinandergeraten. Es sei zu Drohgesten und Schubserei gekommen. Als die beiden Deutschen in einen VW zustiegen, um wegzufahren, habe einer der Inder eine Glasflasche geworfen, durch welche die Heckscheibe des Pkw zu Bruch ging. Der Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Als die Polizisten eintrafen, ergriffen die Inder die Flucht, wobei der 31-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. (mib)