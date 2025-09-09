Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Freiberg haben Unbekannte eine Briefkastenanlage zerstört.
In Freiberg haben Unbekannte eine Briefkastenanlage zerstört. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa/Archiv
Freiberg
Freiberg: Briefkastenanlage an Wohnhaus gesprengt
Redakteur
Von Heiko Hößler
Die unbekannten Täter hatten offenbar einen Böller gezündet. Die Polizei fahndet nach ihnen.

Unbekannte haben in der Nacht zum 9. September in Freiberg die Briefkastenanlage eines Wohnhauses gesprengt. Eine Bewohnerin des Hauses in der Johann-Römer-Straße hörte laut Polizei kurz vor Mitternacht einen lauten Knall und wählte den Notruf. Polizisten fanden vor dem Haus die Briefkastenanlage zerstört vor und entdeckten Reste von...
Mehr Artikel