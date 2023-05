Freiberg: Darum sehen sich mehr als 80 Prozent der Radfahrer in Gefahr

Am 27. April dieses Jahres war auf der Schillerstraße in Freiberg für etwa 30 Minuten ein Pop-up-Radweg eingerichtet worden. Insgesamt beteiligten sich rund 65 Radfahrer an der Kundgebung - sie sorgen sich vor allem um die eigene Sicherheit im Freiberger Straßenverkehr. Foto: Eckardt Mildner/Archiv