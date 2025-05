Freiberg: Das letzte Sinfoniekonzert des Maestro

Brahms‘ erste Sinfonie schloss das letzte Sinfoniekonzert der Saison am Donnerstagabend in Freiberg dramatisch ab. Maestro Tomasello verabschiedete sich eindrucksvoll.

Brahms‘ erste Sinfonie endet gewaltig – und sie ist ein würdiger Abschluss für das letzte Sinfoniekonzert (Siko) von Attilio Tomasello am Donnerstag in der Nikolaikirche Freiberg gewesen. Der Maestro verabschiedete sich eindrucksvoll. Der frühere Generalmusikdirektor (GMD) wird aber noch das Sommernachtskonzert am 5. Juli auf dem Schlosshof...