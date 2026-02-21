MENÜ
Das Mittelsächsische Theater stellt das Demenzprojekt „Der alte König in seinem Exil“ vor.
Freiberg
Freiberg: Demenzprojekt „Der alte König“ wird vorgestellt
Von Farhad Salmanian
Zuhören, mitsingen, mitreden: Am 22. Februar präsentiert das Mittelsächsische Theater sein Demenzprojekt nach Arno Geiger – mit Lesung, Musik, Feedback.

Das Mittelsächsische Theater startet ein Demenzprojekt und lädt zum Auftakt in Freiberg ein. Wie das Theater mitteilte, wird das Projekt „Der alte König in seinem Exil“ am Sonntag, 22. Februar, 11 Uhr, in der BiB (Bühne in der Borngasse) in der Reihe „MiTreden“ vorgestellt. Im Mittelpunkt steht ein Schauspiel nach dem Roman von Arno...
