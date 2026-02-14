Freiberg: Die beliebtesten Vornamen der 2025 geborenen Babys

Die Freiberger Vornamenstatistik 2025 zeigt die Favoriten der jungen Eltern. Zugleich macht die Übersicht die Vielfalt jenseits der Top-Plätze deutlich. Und wie sieht es im Vergleich zu Sachsen aus?

Auf Spielplätzen in Freiberg zeigt sich schnell, welcher Vorname gerade besonders häufig ist: Wenn auf den Ruf „Emma" gleich zwei Köpfe hochgehen und Anton mehrfach genannt wird, hat das einen Grund. Die Freiberger Vornamenstatistik 2025 des Standesamtes macht sichtbar, dass diese beiden Namen auch im vorigen Jahr von Eltern gern vergeben...