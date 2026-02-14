MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Freibergerin Maria Tobies nannte ihren Sohn Louis, hier ein Foto von Februar 2025.
Die Freibergerin Maria Tobies nannte ihren Sohn Louis, hier ein Foto von Februar 2025. Bild: Eckardt Mildner
Die beliebtesten Vornamen 2025 in Freiberg.
Die beliebtesten Vornamen 2025 in Freiberg. Bild: Tilo Steiner
Sarah Gebhardt aus Freiberg nannte ihre Tochter Marie.
Sarah Gebhardt aus Freiberg nannte ihre Tochter Marie. Bild: Eckardt Mildner
Die Freibergerin Maria Tobies nannte ihren Sohn Louis, hier ein Foto von Februar 2025.
Die Freibergerin Maria Tobies nannte ihren Sohn Louis, hier ein Foto von Februar 2025. Bild: Eckardt Mildner
Die beliebtesten Vornamen 2025 in Freiberg.
Die beliebtesten Vornamen 2025 in Freiberg. Bild: Tilo Steiner
Sarah Gebhardt aus Freiberg nannte ihre Tochter Marie.
Sarah Gebhardt aus Freiberg nannte ihre Tochter Marie. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Freiberg: Die beliebtesten Vornamen der 2025 geborenen Babys
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freiberger Vornamenstatistik 2025 zeigt die Favoriten der jungen Eltern. Zugleich macht die Übersicht die Vielfalt jenseits der Top-Plätze deutlich. Und wie sieht es im Vergleich zu Sachsen aus?

Auf Spielplätzen in Freiberg zeigt sich schnell, welcher Vorname gerade besonders häufig ist: Wenn auf den Ruf „Emma“ gleich zwei Köpfe hochgehen und Anton mehrfach genannt wird, hat das einen Grund. Die Freiberger Vornamenstatistik 2025 des Standesamtes macht sichtbar, dass diese beiden Namen auch im vorigen Jahr von Eltern gern vergeben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Abend mit Mitch Ryder: Rocklegende live in Lichtentanne bei Zwickau
Mitch Ryder kommt nach Lichtentanne.
Ryder bleibt eine feste Größe im Rock. Am 17. Februar steht er auf der Bühne des Kulturzentrums „St. Barbara“. Welche musikalische Reise erwartet die Besucher?
Lutz Kirchner
14:04 Uhr
5 min.
Analysen: Moskau hat Nawalny mit Pfeilgift getötet
Deutschland, Großbritannien, Schweden und die Niederlande werfen Russland nach Analysen sterblicher Überreste Alexej Nawalnys vor, den Kremlkritiker mit einem starken Nervengift getötet zu haben.
Kremlkritiker Nawalny starb vor zwei Jahren in einer Strafkolonie. Die Behörden sprachen von einer natürlichen Todesursache. Deutschland und andere Europäer berichten nun etwas ganz anderes.
Jörg Blank und André Ballin, dpa
29.12.2025
2 min.
Freiberg: Wie die im November 2025 geborenen Babys heißen
Mutti Lysann Fleischer und Tochter Larissa (6 Monate) beim Spaziergang in Freiberg.
45 Kinder wurden im November 2025 in Freiberg geboren. Welche Namen wählten die Eltern – und welche Besonderheiten meldet das Standesamt?
Heike Hubricht
14.02.2026
2 min.
Nun auch in der Gegenrichtung: Nur noch Tempo 80 auf der B 93 bei Zwickau erlaubt
Auch stadtauswärts gilt auf der B 93 bei Zwickau nun Tempo 80.
Seit dieser Woche gilt nach dem Ortsausgang Zwickau Richtung Norden nicht mehr Tempo 130. Warum wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit erst jetzt gedrosselt?
Jim Kerzig
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
29.01.2026
2 min.
Freiberg: Wie die im Dezember 2025 geborenen Babys heißen
Sarah Gebhardt aus Freiberg ist mit ihrer Tochter Marie in Freiberg unterwegs.
49 Kinder wurden im Dezember 2025 in Freiberg geboren. Bei den Vornamen gibt es Besonderheiten. Und was ist bei der Namensvergabe zu beachten?
Heike Hubricht
Mehr Artikel