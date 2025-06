Freiberg: Diebe machen Beute in Wohnung

Sie stahlen auch eine EC-Karte, mit der sie Geld an mehreren Automaten abhoben.

Freiberg.

Diebe haben Beute in einer Wohnung in Freiberg gemacht. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, sind Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag, 14 Uhr und Mittwochmorgen, 8.15 Uhr in eine Wohnung eines Wohnhauses in der Lange Straße eingebrochen. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und erbeuteten nach einem ersten Überblick sowohl Bargeld und auch eine EC-Karte. Mit der Girokarte hoben die unbekannten Täter anschließend Bargeld gleich an mehreren Geldautomaten im Freiberger Stadtgebiet ab, teilte die Polizei weiter mit. Es entstand ein Stehlschaden von einigen tausend Euro. Angaben zum einbruchsbedingten Sachschaden sind der Polizei derzeit noch nicht bekannt. (fp)