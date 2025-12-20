MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Freiberg-Zug ist ein Wohnmobil aufgebrochen worden. Die Polizei ermittelt.
In Freiberg-Zug ist ein Wohnmobil aufgebrochen worden. Die Polizei ermittelt. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling
In Freiberg-Zug ist ein Wohnmobil aufgebrochen worden. Die Polizei ermittelt.
In Freiberg-Zug ist ein Wohnmobil aufgebrochen worden. Die Polizei ermittelt. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling
Freiberg
Freiberg: Diebe plündern Camping-Bus
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein im Ortsteil Zug geparkter umgebauter VW-Bus wurde aufgebrochen und leergeräumt. Was haben die Diebe mitgenommen?

Kurz vor Weihnachten haben sich dreiste Einbrecher in Freiberg an einem geparkten Camping-Bus zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Samstagmittag informierte, war der privat zu einem Wohnmobil umgebaute VW T4 California unter einem Carport in der Haldenstraße Freiberg-Zug abgestellt. Im Zeitraum zwischen 15. Dezember, 15 Uhr und 19. Dezember,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.12.2025
1 min.
300 Liter Diesel aus Baufahrzeug in Falkenstein gestohlen
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Diebstahl in Falkenstein.
Die Diebe haben den Tank aufgebrochen. Wie groß der Schaden ist.
Lutz Kirchner
13:30 Uhr
1 min.
Ferkeltaxi mitten im Zwickauer Stadtzentrum
Friedemann Schürer steuerte das Ferkeltaxi nach Zwickau.
Ein nostalgischer Sonderzug hielt in Zwickau und sorgte für staunende Gesichter. 100 Fahrgäste waren auf Weihnachtstour.
Frank Dörfelt
17.12.2025
4 min.
Hausärztin aus dem Vogtland geht in Rente ohne Nachfolger: „Ich wollte meine Praxis verschenken, aber keiner nimmt sie“
„Das sind tolle Mitarbeiterinnen“, sagt Allgemeinärztin Karina Opitz (Mitte) über ihr Team. Dazu gehören bis Jahresende auch Birgit Schönfelder-Escher (links) und Angela Seidel.
Zwei Ärztinnen hören zu Jahresende in Auerbach auf. Ein Teil der 1300 Patienten von Allgemeinmedizinerin Karina Opitz sucht einen neuen Hausarzt. Der Ärztemangel im Göltzschtal wird spürbar.
Cornelia Henze
13:32 Uhr
2 min.
Biathletin Preuß läuft in Verfolgung auf Rang elf
Franziska Preuß zeigt eine starke Schießleistung in der Verfolgung. (Archivbild)
Franziska Preuß ist nach ihrer Zwangspause noch nicht bei 100 Prozent. Aber die Bayerin kommt in der Olympia-Saison der Biathleten langsam in Schwung.
08.12.2025
2 min.
Nach Überfall auf Wohnmobil im Erzgebirge: Verdächtiger wieder auf freiem Fuß
Laut Polizei sind die beiden Insassen des Wohnmobils – eine Frau (54) und ein Mann (50) – in Schlettau gegen 5.50 Uhr von einem Unbekannten geweckt worden.
Am frühen Sonntagmorgen sind Wohnmobilinsassen in Schlettau überfallen worden. Ein Unbekannter weckte sie und verlangte Geld. Der Fall wirft Fragen auf.
Holk Dohle
19.12.2025
8 min.
Erzgebirgskrimi: Ab Weihnachten geht’s weiter - doch hinter den Kulissen steigt der Kostendruck
 6 Bilder
Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler und Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt während Dreharbeiten zum 16. Erzgebirgskrimi in Schneeberg.
Im neuen Jahr sollen drei neue Erzgebirgskrimis gezeigt und drei neue gedreht werden; der erste neue Film steht auch bald in der ZDF-Mediathek. Auf den ersten Blick läuft‘s also rund, auf den zweiten Blick kneift auch hier der Kostendruck, sodass erstmals zwei Filme parallel gedreht werden. Was das heißt, wer künftig neben Kommissar Winkler ermitteln soll, was mit der Försterin wird und ob am Horizont das Ende der Reihe aufzieht, darüber spricht Produzent Rainer Jahreis im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel