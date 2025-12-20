Freiberg: Diebe plündern Camping-Bus

Ein im Ortsteil Zug geparkter umgebauter VW-Bus wurde aufgebrochen und leergeräumt. Was haben die Diebe mitgenommen?

Kurz vor Weihnachten haben sich dreiste Einbrecher in Freiberg an einem geparkten Camping-Bus zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Samstagmittag informierte, war der privat zu einem Wohnmobil umgebaute VW T4 California unter einem Carport in der Haldenstraße Freiberg-Zug abgestellt. Im Zeitraum zwischen 15. Dezember, 15 Uhr und 19. Dezember,...