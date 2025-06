Freiberg: E-Lastenrad „Petra“ ist wieder da

Das elektrische Lastenrad der TU Bergakademie Freiberg war Mitte Juni gestohlen worden. Es gehört zum Modellprojekt „Steigt um“.

Das elektrische Lastenrad „Petra“ der TU Bergakademie Freiberg ist wieder aufgetaucht. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Nachfrage. Das Dreirad wurde in einer Hecke in der Lampadiusstraße aufgefunden. Ersten Angaben zufolge ist es unbeschädigt. Eine Zeugin gab am Montagmittag den Hinweis.