Freiberg: Erneut brennen Mülltonnen

Freiberg
Im Wohngebiet Wasserberg sind erneut Abfallbehälter in Brand gesteckt worden. Die Polizei ermittelt.
Erneut haben Unbekannte in Freiberg mehrere Abfallcontainer in Brand gesetzt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, wurde im Wohngebiet Wasserberg gezündelt. Die Taten sind in der Zeit von Mittwoch, 20.45 Uhr bis Donnerstag, 2.10 Uhr gemeldet worden. Zunächst waren Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend im Forstweg im Einsatz. Hier musste...
