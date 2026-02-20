Freiberg: Expertin Katja Diehl diskutiert Mobilität der Zukunft

Freiberg
Mobilitätsexpertin Katja Diehl entwirft Visionen nachhaltiger Mobilität. Lesung und Podium mit Wissenschaft und Politik sollen Impulse bieten.
Unter dem Titel „Picknick auf der Autobahn“ spricht die Mobilitätsexpertin Katja Diehl am 12. März um 19 Uhr in Freiberg über Zukunftsvisionen nachhaltiger Mobilität. Die Veranstaltung ist nach Angaben der TU Bergakademie Freiberg Teil der Reihe „Was bedeutet (uns) Demokratie?“. Diskutiert werden Mobilität und Lebensqualität in Stadt...
